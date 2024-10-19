На Украине военком открыл стрельбу во время проверки документов

В подконтрольном Киеву Запорожье военком открыл стрельбу при проверке документов

В подконтрольном Киеву городе Запорожье военком открыл стрельбу во время проверки документов у местных жителей. Об этом сообщил Telegram-канал издания «Страна.ua».

«В Запорожье военком открыл стрельбу из автомата во время проверки документов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной стрельбы стал конфликт военкомов с гражданскими. Отмечается, что во время перепалки один из людей в форме выстрелил в воздух.

Ранее депутат и секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко заявил, что текущие возрастные нормы мобилизации на Украине встречают непонимание среди конгрессменов в США. По его словам, в частных беседах американские политики выражают сомнения насчет проблем с мобилизацией на Украине.