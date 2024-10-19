Названо возможное использование Израилем тела ликвидированного главы ХАМАС

CNN: Израиль может использовать тело Синвара для возврата заложников

Тело ликвидированного главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Яхьи Синвара может быть использовано Израилем для возврата заложников из сектора Газа. Такую возможность назвал телеканал CNN со ссылкой на израильские источники.

«Тело лидера ХАМАС Яхьи Синвара может быть использовано в качестве "разменной монеты" в обмен на освобождение израильских заложников, удерживаемых в Газе», — говорится в публикации.

По данным источников, единственной возможностью вернуть тело главы движения в Газу является его обмен на похищенных израильтян.

Вечером 17 октября израильская государственная телерадиокомпания Kan подтвердила ликвидацию главы ХАМАС в Газе. Позднее информацию подтвердил заместитель главы политбюро ХАМАС Халиль аль-Хайя.

