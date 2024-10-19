Ну Украине испугались мобилизации стариков

Полковник СБУ: при мобилизации дедушек на поле боя их не станет уже через неделю

Мобилизованные старики недолго проживут на поле боя. Такие соображения в эфире YouTube-канала Politeka озвучил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков.

Ранее военнослужащий ВСУ Александр Матяш призвал идти воевать всех без исключения граждан Украины, даже женщин и пенсионеров. По словам военного, добровольцы в стране закончились и значительная часть новобранцев идет в армию «по необходимости».

«Если в войне не примут участие все граждане, включая женщин и даже пенсионеров, то Украина перестанет существовать как государство», — подчеркнул Матяш.

Выступление бойца испугало сообщество — по словам Старикова дедушки старше 60 лет уже без таблеток не живут. На поле боя они не выживут и недели, подчеркнул он.

Также в стране то и дело возвращаются к теме снижения возраста мобилизации. По словам секретаря Комитета по нацбезопасности Романа Костенко, по Конституции гражданам позволено с 21 года идти в депутаты, и ничего не мешает молодым людям идти воевать. К такому мнению его подтолкнули американские коллеги.

«Идет война за независимость, вы воюете, мы даем оружие. Вы говорите, что у вас проблемы с мобилизацией. Почему же во всех странах призывают с 18 лет, а у вас с 25 лет? Значит, у вас нет проблем с мобилизацией. Или же вы боитесь принимать кардинальные решения», — процитировал он американских политиков.

Ранее на Украине уменьшили срок явки в военкомат по повестке с двух недель до семи дней. Проживающие в других населенных пунктах должны явиться не позднее чем через десять дней.