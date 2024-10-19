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10:09, 19 октября 2024Россия

Песков оценил перспективу диалога по урегулированию конфликта на Украине

Песков о перспективе диалога по Украине: любой конфликт заканчивается миром

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил перспективу диалога по урегулированию обстановки на Украине фразой «любой конфликт заканчивается миром». Его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля упомянул об этом, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о готовности с диалогом по Украине с президентом России Владимиром Путиным.

«Понятно, что он (диалог — прим. "Ленты.ру") никогда не будет простым. Но так или иначе любая война заканчивается за столом переговоров, она заканчивается миром», — подчеркнул Песков.

Ранее Владимир Путин выступил против краткосрочного перемирия с Украиной «на неделю, на две или на год». Глава государства указал на необходимость построения прочного мира.

Президент отметил, что краткие перемирия будут использованы противником для перевооружения, поэтому урегулирование украинского конфликта возможно только через создание условий для долгосрочного мира.

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      Никита Абрамов
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