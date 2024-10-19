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19:33, 19 октября 2024Экономика

Жителям Центральной России спрогнозировали снегопады

Синоптик Шувалов: снегопады начнутся в Центральной России в начале ноября

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Следующий снегопад в Центральной России ожидается не раньше чем в начале ноября. Об этом aif.ru рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Осадки в центральных регионах страны прогнозируются только в середине недели. «До середины следующей недели осадков вообще не будет. А затем пойдут дожди, так что, вероятнее всего, снегопады придут только в самом начале ноября», — поделился Шувалов.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова дала прогноз погоды на предстоящую неделю для москвичей. Воздух прогреется до плюс 11-13 градусов, ночью столбики термометров будут держаться в районе отметки от нуля до 5 градусов тепла. Температура вновь превысит климатическую норму на три градуса. Сильных осадков в столице не ожидается, местами пройдут короткие дожди.

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      Виктория Клабукова
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