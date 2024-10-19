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17:18, 19 октября 2024Ценности

Популярный российский певец снялся для мерча Канье Уэста

18-летний российский певец Ваня Дмитриенко снялся для мерча Канье Уэста YZY SPLY

Фото: @dmitrienko_vanya

Популярный российский певец Ваня Дмитриенко снялся для мерча американского рэпера Канье Уэста. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) дизайнера Гоши Рубчинского.

На черно-белых фото 18-летний исполнитель предстал в одежде из капсульной коллекции одежды музыканта YZY SPLY, среди них была футболка и спортивные штаны. Помимо этого, на одном из кадров артист позировал перед камерой в куртке с воротником.

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Среди прочего, Дмитриенко также примерил утепленную куртку с многочисленными молниями. В то же время певцу выпрямили и укоротили вьющиеся волосы.

В сентябре звезда сериала «Слово пацана» Ярослав Могильников также принял участие в рекламе бренда Канье Уэста. На нем черные брюки и белая футболка без рукавов, оформленная кириллицей «Вестник трибун».

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      Екатерина Ештокина
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