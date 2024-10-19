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20:58, 19 октября 2024Мир

Предсказаны причины войн будущего

Минобороны Италии: войны будущего будут вестись за месторождения металлов и воду

Фото: Adriano Machado / Reuters

Войны будущего будут вестись за месторождения редкоземельных металлов и источники воды. Причины возможных вооруженных конфликтов предсказал министр обороны Италии Гуидо Крозетто на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны «Большой семерки» в Неаполе, передает РИА Новости.

«В ближайшие несколько лет нас ждут войны, целью которых будут месторождения редкоземельных металлов, лития», — заявил Крозетто.

Глава итальянского Минобороны добавил, что речь также может идти об источниках воды и производстве энергии. При этом большую роль в управлении миром начнет играть искусственный интеллект, подчеркнул министр.

Ранее в России низко оценили способность Италии стать посредником при урегулировании конфликта на Украине, а также способность Рима выступать с серьезными инициативами по данному вопросу. Эксперты не считают политику страны самостоятельной.

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      Нина Ташевская
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