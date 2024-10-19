Продажи товаров для квадроберов выросли почти на 5 тысяч процентов

РБК: продажи товаров для квадроберов на 4,8 тысячи процентов

Продажи товаров для квадроберов на Wildberries выросли на 4,8 тысячи процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на объединенную компанию Wildberries и Russ.

«Частично это связано с масштабированием бизнеса маркетплейса, но прежде всего такой рост обусловлен эффектом низкой базы прошлого года, когда спрос на такие товары был точечным, а сейчас приобрел более массовый характер», — пояснили в компании.

По данным пресс-службы, абсолютный рекорд продаж был достигнут в мае 2024 года. После этого спрос остался на стабильно высоком уровне. Однако на данный момент прослеживается некоторая тенденция к постепенному охлаждению интереса к товарам для квадроберов. Сейчас на Wildberries присутствует около 1,5 тысячи товаров, в которых как-либо фигурирует слово квадробер.