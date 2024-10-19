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12:02, 19 октября 2024Экономика

Путин назначил Орешкина на новую должность

Путин назначил Орешкина спецпредставителем по сотрудничеству со странами БРИКС
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил заместителя руководителя своей администрации Максима Орешкина спецпредставителем по финансово-экономическому сотрудничеству со странами БРИКС. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

Помимо того, Орешкин займется взаимодействием с Новым банком развития. В документе говорится, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале рассказала, что самым значительным событием нынешнего года станут не выборы в США, как многие уверяют, а саммит БРИКС в Казани, который должен определить дальнейший ход истории.

По словам сенатора, западные СМИ предпринимают попытки навязать всему миру, что его судьба зависит от того, кто станет новым американским лидером, а на самом деле ключевое влияние на человечество станут три дня саммита межгосударственного объединения.

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      Никита Абрамов
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