Путин назначил Орешкина спецпредставителем по сотрудничеству со странами БРИКС

Президент России Владимир Путин назначил заместителя руководителя своей администрации Максима Орешкина спецпредставителем по финансово-экономическому сотрудничеству со странами БРИКС. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

Помимо того, Орешкин займется взаимодействием с Новым банком развития. В документе говорится, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале рассказала, что самым значительным событием нынешнего года станут не выборы в США, как многие уверяют, а саммит БРИКС в Казани, который должен определить дальнейший ход истории.

По словам сенатора, западные СМИ предпринимают попытки навязать всему миру, что его судьба зависит от того, кто станет новым американским лидером, а на самом деле ключевое влияние на человечество станут три дня саммита межгосударственного объединения.