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07:22, 19 октября 2024Мир

Раскрыта причина смерти лидера политбюро ХАМАС

CNN: лидер политбюро ХАМАС Синвар погиб от огнестрельного ранения в голову

Фото: Amir Cohen / Reuters

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар был убит выстрелом в голову, сообщил CNN патологоанатом, доктор Хен Кугель, проводивший вскрытие.

По его словам, Синвар получил и другие серьезные ранения, в том числе от танкового снаряда или ракеты. При этом доктор уверен, что причиной смерти лидера ХАМАС 17 октября стала пуля в голову.

«Причина смерти — огнестрельное ранение в голову. У него пуля в голове и тяжелая черепно-мозговая травма», — сказал Кугель.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на израильских чиновников сообщила, что солдаты ЦАХАЛ не ожидали встречи с Синваром. Израильские военные опознали лидера движения только после перестрелки и удара по зданию с засевшими там бойцами ХАМАС. По словам источников издания, лидер ХАМАС был ликвидирован вместе с двумя другими боевиками, никаких признаков заложников поблизости не было, но были найдены деньги и оружие.

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      Сергей Грехов
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