Сальдо рассказал о брошенной на поле боя военнослужащей ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал об украинской военнослужащей, которая была брошена на поле боя сослуживцами. Его слова приводит РИА Новости.
«Эта женщина получила статус военнопленной и находится на территории материковой России. Изъявила желание быть включенной в списки на обмен, так что теперь она ждет обмена», — заявил он.
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Известно, что женщину спасли российские военные в конце декабря прошлого года. Затем она прошла курс лечения в российском военном госпитале.
Ранее в октябре Сальдо заявил об установлении контроля над островами в дельте Днепра. Он подчеркнул, что над крупными островами установлен «непосредственный контроль», а над мелкими — огневой.