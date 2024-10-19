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14:19, 19 октября 2024Бывший СССР

Сальдо рассказал о брошенной на поле боя военнослужащей ВСУ

Сальдо: брошенная на поле боя украинская военнослужащая ждет обмена
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Isabel Infantes / Reuters

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал об украинской военнослужащей, которая была брошена на поле боя сослуживцами. Его слова приводит РИА Новости.

«Эта женщина получила статус военнопленной и находится на территории материковой России. Изъявила желание быть включенной в списки на обмен, так что теперь она ждет обмена», — заявил он.

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Известно, что женщину спасли российские военные в конце декабря прошлого года. Затем она прошла курс лечения в российском военном госпитале.

Ранее в октябре Сальдо заявил об установлении контроля над островами в дельте Днепра. Он подчеркнул, что над крупными островами установлен «непосредственный контроль», а над мелкими — огневой.

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      Екатерина Ештокина
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