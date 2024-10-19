Силы ПВО сбили два дрона в небе над Курской и Белгородской областями

Украина попыталась атаковать два российских региона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 09:40 до 12:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в публикации.

При этом уточняется, что силами дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО) в небе были сбиты два дрона. В итоге уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над Курской областью и еще один — над Белгородской.

Ранее в октябре силы ПВО сбили 16 беспилотников ВСУ над российскими регионами. В Министерстве обороны России перечислили, что 13 БПЛА были уничтожены над территорией Брянской области, два — над территорией Ростовской области и один — над Белгородской областью.