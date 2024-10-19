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23:54, 19 октября 2024Мир

В Газе погибли 60 человек после удара ЦАХАЛ

В секторе Газа от удара армии Израиля погибли не менее 60 человек

Фото: Omar Ashtawy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Не менее 60 человек погибли после удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по городу Бейт-Лахия в секторе Газа. Об этом сообщает палестинский телеканал Al Aqsa.

«Число погибших при обстреле нескольких домов в Бейт-Лахия на севере сектора Газа достигло 60, есть раненые», — указано в сообщении.

До этого по меньшей мере 30 человек погибли и 70 пострадали в результате удара Израиля по лагерю Джебалия на севере сектора Газа. За последние дни лагерь Джебалия регулярно подвергался авиаударам со стороны Израиля.

Ранее стало известно об атаке ЦАХАЛ на школу в секторе Газа. Удар унес жизни 22 человек, из которых 15 — женщины и дети. Еще около 80 человек получили ранения.

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      Артём Верейкин
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