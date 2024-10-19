В Орле инспекторы ДПС украли миллионы рублей у пьяного водителя

В Орле задержали инспекторов ДПС по подозрению в краже 2,6 миллиона рублей

В Орле сотрудники ДПС остановили автомобиль пьяного местного жителя и украли находившиеся в салоне 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета (СК) по Орловской области.

Утверждается, что инцидент произошел в Северном районе Орла в четверг, 17 октября. Сейчас инспекторы ДПС задержаны, в суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

В отношении преступников возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 161 УК РФ («грабеж в особо крупном размере»). Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что деревне Верхние Осельки во Всеволожском районе Ленинградской области, жители которой помешали сотрудникам ДПС задержать водителя-нарушителя, угрожает снос из-за самовольных построек. По данным ведомства, большая часть домов в цыганской деревне является самостроем и не имеет регистрации.