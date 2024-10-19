В Париже исключили перевод ядерных сил под контроль НАТО

Министр ВС Франции Лекорню исключил перевод ядерных сил страны под контроль НАТО

Париж исключает возможность перевода ядерных сил Франции под контроль НАТО. Об этом заявил министр вооруженных сил (ВС) страны Себастьен Лекорню в интервью бельгийской газете L'echo.

Он напомнил, что Франция является самостоятельной ядерной державой и после возвращения в военную структуру НАТО страна не вошла в Группу ядерного планирования, а ее вооруженные силы по-прежнему находятся под контролем государства. Министр подчеркнул, что Европа должна взять под контроль свою военную судьбу, а не делегировать собственную оборону Вашингтону.

Лекорню также отметил, что такое решение потребует от европейских стран расширения промышленного сотрудничества. Кроме того, он рассказал, что к 2026 году планируется развернуть европейскую систему противовоздушной обороны, задачей которой станет борьба с гиперзвуковыми ракетами.

Ранее стало известно, что глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро прибыл с запланированным визитом в Киев. В планах политика встреча со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.