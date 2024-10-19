В Париже исключили перевод ядерных сил под контроль НАТО

Париж исключает возможность перевода ядерных сил Франции под контроль НАТО. Об этом заявил министр вооруженных сил (ВС) страны Себастьен Лекорню в интервью бельгийской газете L'echo.
Он напомнил, что Франция является самостоятельной ядерной державой и после возвращения в военную структуру НАТО страна не вошла в Группу ядерного планирования, а ее вооруженные силы по-прежнему находятся под контролем государства. Министр подчеркнул, что Европа должна взять под контроль свою военную судьбу, а не делегировать собственную оборону Вашингтону.
Лекорню также отметил, что такое решение потребует от европейских стран расширения промышленного сотрудничества. Кроме того, он рассказал, что к 2026 году планируется развернуть европейскую систему противовоздушной обороны, задачей которой станет борьба с гиперзвуковыми ракетами.
Ранее стало известно, что глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро прибыл с запланированным визитом в Киев. В планах политика встреча со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.