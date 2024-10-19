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15:31, 19 октября 2024Мир

В Париже исключили перевод ядерных сил под контроль НАТО

Министр ВС Франции Лекорню исключил перевод ядерных сил страны под контроль НАТО

Фото: Sergei Grits / AP

Париж исключает возможность перевода ядерных сил Франции под контроль НАТО. Об этом заявил министр вооруженных сил (ВС) страны Себастьен Лекорню в интервью бельгийской газете L'echo.

Он напомнил, что Франция является самостоятельной ядерной державой и после возвращения в военную структуру НАТО страна не вошла в Группу ядерного планирования, а ее вооруженные силы по-прежнему находятся под контролем государства. Министр подчеркнул, что Европа должна взять под контроль свою военную судьбу, а не делегировать собственную оборону Вашингтону.

Лекорню также отметил, что такое решение потребует от европейских стран расширения промышленного сотрудничества. Кроме того, он рассказал, что к 2026 году планируется развернуть европейскую систему противовоздушной обороны, задачей которой станет борьба с гиперзвуковыми ракетами.

Ранее стало известно, что глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро прибыл с запланированным визитом в Киев. В планах политика встреча со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.

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      Александр Курбатов
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