Глава МИД Франции прибыл в Киев

AFP: глава МИД Франции Барро прибыл с визитом в Киев

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро прибыл с запланированным визитом в Киев. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на французское посольство на Украине.

«Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прибыл в субботу в Киев», — говорится в сообщении.

В планах политика встреча со своим украинским коллегой Андреем Сибигой. Ожидается, что Барро пробудет в стране все выходные.

3 октября новый генсек НАТО Марк Рютте прибыл в Киев со своим первым зарубежным визитом в качестве нового главы НАТО. Политик заверил, что будет убеждать союзников продолжать оказывать поддержку Киеву.