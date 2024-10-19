В Херсонской области призвали убрать могилу нациста с мемориала ВОВ

В Херсонской области местные жители написали коллективное обращение с просьбой убрать могилу украинского нациста с мемориала воинам Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщает РИА Новости.

В письме, которое направили жители Алешкинского района, говорится, что на территории мемориала покоится бывший член Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Чуприна. Граждане утверждают, что он был известен агрессивной националистической риторикой, а его участие в конфликтах на Донбассе называлось актом агрессии со стороны Киева.

«Его побратимы с мамой захоронили его на кладбище, на территории памятника неизвестным солдатам Великой Отечественной войны. При этом, когда они делали захоронение, они одну могилку неизвестного солдата убрали и захоронили Чуприну», — рассказала местная жительница.

Ранее солдаты ВСУ осквернили могилу бойца ЧВК «Вагнер» в Курской области и попали на видео. На кадрах украинские военнослужащие идут по проселочной дороге мимо кладбища. Увидев могилу вагнеровца, они срывают с нее развевающиеся флаги и бросают их под ноги.