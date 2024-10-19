В России скончался лидер крупной ОПГ

В Миассе Челябинской области скончался лидер ОПГ «Турбазовские» Сергей Чащин

В ночь на субботу, 19 октября, в городе Миасс Челябинской области скончался лидер ОПГ «Турбазовские» Сергей Чащин. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает РИА Новости.

Чащин ушел из жизни в 51 год. Как отмечают источники, криминального в его смерти нет. В последние годы мужчина много пил, ему стало плохо и он скончался в больнице. С марта 2023 года Чащин находился на принудительных работах, до освобождения ему оставался год.

ОПГ «Турбазовские» появилась в начале 90-х годов и занималась рэкетом и грабежами. После убийства первого лидера, экс-спецназовца Олега Георгицы, банда раскололась и самым крупным сегментом стал руководить Чащин. Под его управлением банда стала заниматься заказными убийствами. В числе их жертв директор ЗАО «Трек» Андрей Падучин и директор ООО «Надежда» Павел Сидоров.