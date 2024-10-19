Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:19, 19 октября 2024Россия

В России высказались об условиях для вступления Украины в НАТО

Сенатор Карасин усомнился в шансах Украины вступить в НАТО

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

У Украины мало шансов вступить в НАТО, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об условиях для Киева присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Мы категорически против того, чтобы Украина вступала в НАТО и именно против этого идет сейчас борьба, в том числе на поле боя. Потому что военно-политический блок НАТО слишком сильно придвинулся к нашей государственной границе, и мы хотим обеспечить для будущих поколений граждан России голубое безоблачное небо и безопасность

Григорий Карасинроссийский сенатор

«Наконец-то господину [президенту Украины Владимиру] Зеленскому выдвигают определенные конкретные условия, которые связаны с коррупцией и вообще безобразием внутри нынешнего украинского режима. Это означает, что сам вопрос о вступлении подвешен надолго и вряд ли будет решен. Но то, что здравые мысли появляются в головах у ответственных политиков на Западе, говорит о том, что люди начинают думать в практическом разрезе — не просто философствовать на антироссийские темы, но и начинать выдвигать определенные требования к нынешнему киевскому режиму», — сказал сенатор.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что ключевым условием для вступления Украины в НАТО должна быть победа над коррупцией в республике. Он также призвал сформулировать четкие критерии, на которые страна будет ориентироваться при входе в альянс. В противном случае пригласить Киев в военный блок будет трудно, отметил он.

Как считают в МИД России, вступление Украины в НАТО перечеркнет возможность мирного диалога по завершению военного конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Санкт-Петербурге сбили беспилотник

      В Тамбовской области поручили ввести режим ЧС из-за взрыва газа в доме

      МИД России заявил о давлении на возможных свидетелей взрыва «Северных потоков»

      Число жертв при крушении судна на Сахалине выросло

      Украинский пленный рассказал о путях отступления под Курском

      В России высказались об условиях для вступления Украины в НАТО

      Футболист «Зенита» оценил мнение одноклубника о пользе пива

      Коллеги зарубленного топором участкового задались «единственным вопросом»

      Ливан запустил БПЛА в сторону резиденции израильского премьера Нетаньяху

      Уснувшего в засаде украинского снайпера взяли в плен в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше