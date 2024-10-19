Сенатор Карасин усомнился в шансах Украины вступить в НАТО

У Украины мало шансов вступить в НАТО, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об условиях для Киева присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Мы категорически против того, чтобы Украина вступала в НАТО и именно против этого идет сейчас борьба, в том числе на поле боя. Потому что военно-политический блок НАТО слишком сильно придвинулся к нашей государственной границе, и мы хотим обеспечить для будущих поколений граждан России голубое безоблачное небо и безопасность Григорий Карасин российский сенатор

«Наконец-то господину [президенту Украины Владимиру] Зеленскому выдвигают определенные конкретные условия, которые связаны с коррупцией и вообще безобразием внутри нынешнего украинского режима. Это означает, что сам вопрос о вступлении подвешен надолго и вряд ли будет решен. Но то, что здравые мысли появляются в головах у ответственных политиков на Западе, говорит о том, что люди начинают думать в практическом разрезе — не просто философствовать на антироссийские темы, но и начинать выдвигать определенные требования к нынешнему киевскому режиму», — сказал сенатор.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что ключевым условием для вступления Украины в НАТО должна быть победа над коррупцией в республике. Он также призвал сформулировать четкие критерии, на которые страна будет ориентироваться при входе в альянс. В противном случае пригласить Киев в военный блок будет трудно, отметил он.

Как считают в МИД России, вступление Украины в НАТО перечеркнет возможность мирного диалога по завершению военного конфликта.