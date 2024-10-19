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21:53, 19 октября 2024Россия

Вассерман заявил о наступлении новой фазы мировой войны

Вассерман: великие державы давно научились обмениваться малой кровью
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Мировая война продолжается непрерывно с августа 1914 года, но в разных форматах. Об этом депутат Государственной думы России Анатолий Вассерман заявил в интервью «Московскому комсомольцу».

По его словам, в третьей фазе мировой войны, известной как «Холодная война», великие державы научились «разменивать войны, как квартиры: одну большую — на несколько маленьких в разных районах». Эксперт подчеркнул, что новая фаза мировой войны, скорее всего, не будет предусматривать обмен ядерными ударами, так как все страны «давно научились уворачиваться от такого формата».

«По моим прикидкам, сейчас как раз заканчивается пятая фаза и скоро начнется шестая. В каком формате она будет проходить, пока сказать сложно. Страны уже давно научились обмениваться малой кровью на чужой территории», — отметил Вассерман.

Ранее политолог и замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что с точки зрения президента Украины Владимира Зеленского Киев не может победить Россию. «Другого "плана победы" у него нет. Поэтому первым пунктом является прием Украины в НАТО, то есть объявление России войны со стороны НАТО», — сказал он.

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      Артём Верейкин
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