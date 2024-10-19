Пользователи iPhone 16 пожаловались на перезагрузки смартфона по 20 раз в день

Владельцы iPhone 16 массово пожаловались на проблемы с устройством. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на многочисленные жалобы пользователей сети на форумах.

Сообщения о неисправностях начали поступать с начала продаж смартфона и продолжают поступать спустя практически месяц. По словам владельцев iPhone 16, устройство самопроизвольно перезагружается по 20 раз в день. При этом проблема появляется случайным образом — сначала экран перестает реагировать на касания, а затем он начинает перезагрузку.

Обновления iOS 18.0.1 и iOS 18.1 не помогли избавиться от проблемы — она продолжает проявляться даже после установки нового программного обеспечения. Некоторые пострадавшие обратились в Apple и рассказали о неполадках, после чего получили по гарантии новые смартфоны. Однако проблема повторялась и на них. Больше всего подобных жалоб были связаны с работой iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

Ранее стало известно, что базовые смартфоны серии iPhone 16 оказались плохо востребованы на рынке.