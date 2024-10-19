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09:17, 19 октября 2024Бывший СССР

Власти сообщили о поражении объектов энергетики на Украине

Сумская военная администрация сообщила о поражении объектов энергетики

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Объекты энергетики оказались повреждены при атаке Вооруженных сил (ВС) России в Сумской области. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация (ОВА) в Telegram.

«Повреждены объекты энергетики и инфраструктуры. Обесточен ряд населенных пунктов Шосткинщины», — говорится в сообщении.

По данным ОВА, на места атаки прибыли все необходимые службы. Электроснабжение частично восстановлено.

Ранее российские войска уничтожили в Сумской области самоходную артиллерийскую установку (САУ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). На опубликованных кадрах видна САУ ВСУ, расположенная в открытом поле. В следующий момент на месте самоходки виден большой взрыв.

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      Никита Абрамов
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