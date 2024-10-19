Влияние победы Трампа на выборах на финансирование постсоветских стран оценили

Эксперт Абовян: победа Трампа на выборах не снизит финансирование проектов в СНГ

Победа Трампа на выборах не снизит финансирование американских проектов в постсоветских странах. Так влияние избрания бизнесмена на СНГ оценил политический обозреватель Арман Абовян, ее слова приводит РИА Новости.

Оказание финансовой помощи и реализация основных программ США в Молдавии, Грузии и Армении не сократится, если Трамп выиграет президентские выборы. Расходование бюджетных средств в стране утверждает конгресс, а он наряду с сенатом заточены под продолжение этих процессов, добавил эксперт.

Избрание Трампа также не приведет к ослаблению санкций против Грузии.

«Вне зависимости от того, кто является президентом США, есть глубинная неизменная политика, которая может в общих чертах претерпеть незначительные изменения, но глобально нет, не изменится. То есть давление на Грузию будет продолжаться», — добавил Абовян.

В Европарламенте тем временем обеспокоились, что приход Трампа к власти, возможно, уменьшит поддержку Киева. Украине могут перестать отправлять такое большое количество оружия и денежных средств, заявил депутат Европарламента от Словакии Любош Блага. Сам Трамп пожаловался, что Европа выделяет мало денег в рамках помощи Украине по сравнению с США.