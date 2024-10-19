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17:54, 19 октября 2024Россия

Загоревшиеся после столкновения грузовик и «Газель» в Подмосковье попали на видео

В Подмосковье грузовик и «Газель» загорелись после столкновения

В Подмосковье столкнулись грузовик и «Газель», после чего оба транспортных средства загорелись. Соответствующий ролик опубликовало МЧС России в Telegram-канале.

ЧП произошло в городском округе Богородский на 55-м километре трассы М-7. На кадрах виден большой пожар, переходящий в столб черного дыма.

По данным ведомства, на место прибыли восемь специалистов и две единицы техники. Пострадавших нет. Подробности ДТП неизвестны.

Ранее в Иркутской области микроавтобус въехал в пассажирский поезд. Водитель вылетел на железнодорожный переезд на красный свет. Машинист начал экстренно торможение, однако избежать столкновения не получилось.

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      Никита Абрамов
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