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20:40, 20 октября 2024Путешествия

Брошенную в аэропорту Антальи девочку разрешат удочерить родственникам

Оставленного в аэропорту Антальи младенца смогут удочерить родственники

Фото: Mustafa Kaya / XinHua / Globallookpress.com

Несмотря на множество желающих удочерить девочку, рожденную и брошенную матерью в аэропорту турецкого города Анталья, в приоритете это разрешат сделать ее родственникам. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, передает РИА Новости.

«Желающих взять ребенка в семью оказалось достаточно, уже есть кандидаты в опекуны, но, конечно же, приоритет всегда отдается родственникам», — объяснила Кузнецова.

18-летняя россиянка родила ребенка в туалете для инвалидов аэропорта Антальи 13 октября и оставила его там, решив не разбираться с перевозкой.

Девочку нашли уборщики, она оставалась одна больше десяти минут. Позже мать заявила, что якобы не догадывалась о беременности из-за лишнего веса. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

Новорожденную поместили в больницу в Турции и оформили ей российское гражданство. Ожидается, что в скором времени девочку перевезут в Россию.

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      Юлия Юткина
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