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20:59, 20 октября 2024Спорт

«Динамо» разгромило «Рубин» в РПЛ

«Динамо» победило «Рубин» со счетом 4:0 в матче РПЛ

Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

Московское «Динамо» разгромило казанский «Рубин» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 4:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Константин Тюкавин, Артур, Фабиан Бальбуэна и Ярослав Гладышев.

«Динамо» имеет в активе 23 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. На счету «Рубина» 15 очков, команда располагается на седьмой строчке.

В следующем туре бело-голубые в гостях встретятся с подмосковными «Химками». «Рубин» сыграет на выезде с «Оренбургом». Оба матча состоятся 27 октября.

В другом матче тура «Оренбург» и «Крылья Советов» сыграли вничью. Встреча завершилась со счетом 2:2.

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