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06:00, 21 октября 2024Забота о себе

Названы самые популярные у россиян продукты

Аналитики Т — Ж: яйца и сахар стали самыми популярными продуктами у россиян

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Аналитики Т — Ж изучили 30 тысяч российских рецептов и на их основе составил топ самых востребованных продуктов у россиян. С выводами специалистов ознакомилась «Лента.ру».

В список попали около 1000 популярных ингредиентов. Каждый из них выделили в отдельную категорию — «мясо и субпродукты», «бакалея», «овощи, зелень и фрукты», «молочные продукты и яйца» и «приправы».

Самым популярным ингредиентом оказалась соль, она встречается в двух рецептах из трех. На втором месте — куриные яйца, замыкает тройку сахар. Также в десятку вошли растительное масло, пшеничная мука, черный перец, сливочное масло, лук, морковь и чеснок.

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Самый редкий ингредиент — лен, он встретился всего лишь в одном из 30 тысяч рецептов в составе хлеба на пшеничной закваске. В топ непопулярных ингредиентов также вошли льняное масло, пророщенные зерна, птитим, соевая спаржа, березовые почки и икра сазана. На каждый из этих продуктов пришлось всего лишь по два рецепта.

Наиболее востребованным продуктом в категории «мясо и субпродукты» стала курица. Второе место в категории «бакалея» после сахара занимает растительное масло. Лидером категории «молочные продукты и яйца» после яиц стало сливочное масло. Лук оказался лидером категории «овощи, зелень и фрукты». Самая часто упомянутая в рецептах приправа после соли — молотый черный перец.

Ранее россиянам назвали способные продлить жизнь продукты.

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      Варвара Кошечкина
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