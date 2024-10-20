Оператор БПЛА сбросил зажигательный боеприпас на украинский БТР и сжег его

РИА Новости: оператор БПЛА сжег американский БТР ВСУ на харьковском направлении

Оператор ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) группировки войск «Запад» сбросил на бронетранспортер (БТР) М113 Вооруженных сил Украины (ВСУ) специальный противотанковый зажигательный боеприпас и сжег его. Об этом РИА Новости рассказал представитель российского силового ведомства.

БТР американского производства был уничтожен в районе населенного пункта Колесниково на харьковском направлении, уточнил собеседник агентства.

Ранее пленный офицер ВСУ Алексей Грищенко сообщил об огромных потерях Киева на харьковском направлении. Офицер отметил, что его подразделение за последнее время доукомплектовывали уже трижды. Производилось это за счет принудительной мобилизации гражданского населения.

До этого глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что власти Украины начали эвакуацию администрации, силовиков и населения из Купянска на фоне наступления Вооруженных сил России. По его словам, Украина осознает, что город рано или поздно перейдет под контроль России.