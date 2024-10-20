Премьер Словакии Фицо назвал нереалистичным «план победы» Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал «план победы» Владимира Зеленского нереалистичным. Его цитирует РИА Новости.

«Он абсолютно нереалистичный и неосуществимый», — сказал политик об инициативе Зеленского. Фицо также отметил, что документ называется «планом победы», а не «планом о мире».

Кроме того, как подчеркнул премьер Словакии, предложение Зеленского основано на поставках ракет средней и большой дальности, которые будут использованы для ударов по российской территории. По словам Фицо, из-за этого «план победы» не упоминается в заключениях саммита Евросоюза.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов призвал страны Запада отказаться от «плана победы» Зеленского. По его мнению, политик стремится затащить остатки Украины в НАТО, чтобы лишить ориентированных на РФ граждан возможности на самоопределение.