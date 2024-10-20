Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:05, 20 октября 2024Мир

Премьер Словакии оценил «план победы» Зеленского

Премьер Словакии Фицо назвал нереалистичным «план победы» Зеленского

Фото: Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал «план победы» Владимира Зеленского нереалистичным. Его цитирует РИА Новости.

«Он абсолютно нереалистичный и неосуществимый», — сказал политик об инициативе Зеленского. Фицо также отметил, что документ называется «планом победы», а не «планом о мире».

Кроме того, как подчеркнул премьер Словакии, предложение Зеленского основано на поставках ракет средней и большой дальности, которые будут использованы для ударов по российской территории. По словам Фицо, из-за этого «план победы» не упоминается в заключениях саммита Евросоюза.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов призвал страны Запада отказаться от «плана победы» Зеленского. По его мнению, политик стремится затащить остатки Украины в НАТО, чтобы лишить ориентированных на РФ граждан возможности на самоопределение.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      «Наши корабли стали большими мишенями». Рогозин назвал причину «смены прописки» Черноморского флота

      Члены ХАМАС захотели держать в тайне кандидатуру нового лидера движения

      Украинский беспилотник сбили над Курской областью

      МВФ предсказал сроки окончания конфликта на Украине

      Отец Ассанжа поблагодарил Путина

      Иран начал строить заграждения вдоль восточной границы

      Премьер Словакии оценил «план победы» Зеленского

      Бывшая Дурова объяснила возбуждение против него уголовных дел

      Россиянка описала поездку в Абхазию фразой «постоянно сталкивались с осуждением»

      Стало известно об уничтожении 194 военных ВСУ в Херсоне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше