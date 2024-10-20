Шестикратный олимпийский чемпион сообщил о последней стадии рака

Шестикратный олимпийский чемпион Крис Хой заявил о последней стадии рака

Шестикратный олимпийский чемпион по велоспорту сэр Крис Хой заявил, что у него последняя стадия рака предстательной железы. Его слова приводит The Times.

«Мы все родились и все умираем, и это всего лишь часть процесса», — заявил 48-летний спортсмен. Он поблагодарил врачей за то, что они назначили препараты, которые помогут ему прожить чуть дольше.

В сентябре 2023 года Хой обратился к врачу из-за болей в плече. Во время диагностики у него обнаружили опухоль.

На счету Хоя шесть золотых и одна серебряная медаль Олимпийских игр, а также 11 побед на чемпионатах мира. В 2009 году он был посвящен в рыцари.

26 августа скончался бывший главный тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон, у которого диагностировали рак последней стадии. Перед смертью он выразил надежду на то, что его запомнят как позитивного парня, который старался сделать все что мог.