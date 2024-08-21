Бывший главный тренер сборной Англии выступил с прощальным посланием

Бывший главный тренер сборной Англии Эрикссон выступил с прощальным посланием

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон, у которого диагностировали рак последней стадии, выступил с прощальным посланием. Его слова приводит The Mirror.

«У меня была хорошая жизнь. Я думаю, мы все боимся дня, когда умрем, но жизнь — это еще и смерть. Нужно научиться принимать ее такой, какая она есть. Надеюсь, в конце люди скажут: да, он был хорошим человеком, но не все так скажут», — поделился он. Эрикссон выразил надежду на то, что его запомнят как позитивного парня, который старался сделать все, что мог.

Эрикссон поблагодарил тренеров, игроков и зрителей. «Берегите себя и свою жизнь. И живите ею. Пока», — такими словами он завершил свою речь.

В январе 2024-го Эрикссон сообщил, что у него диагностировали рак. «В лучшем случае мне осталось жить год, в худшем — немного меньше», — заявил он тогда.

Последним местом работы Эрикссона был шведский «Карлстад». Он занимал должность спортивного директора до февраля 2023 года, когда покинул пост из-за проблем со здоровьем.

За время тренерской карьеры Эрикссон работал в шведском «Гетеборге», португальской «Бенфике», итальянских «Роме», «Лацио» и «Сампдории», а также английских «Лестере» и «Манчестер Сити». Кроме того, специалист возглавлял сборные Англии, Кот-д'Ивуара и Филиппин.