Тренировавший ВСУ британский инструктор погиб на учениях в Уэльсе

Telegraph: тренировавший солдат ВСУ инструктор погиб на учениях в Уэльсе

Тренировавший солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) британский инструктор погиб в ходе военных учений в Уэльсе. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на Министерство обороны страны.

35-летний капрал Крис Джилл погиб во время ночных военных учений в Брекон-Биконсе. Отмечается, что причина смерти не связана с боевыми действиями. Джилл служил в четвертом батальоне десантно-диверсионного полка.

По данным издания, учения проходили на учебном полигоне «Корт-и-Голлен» в трех километрах от города Крикхауэлл.

Ранее сообщалось, что командование Королевских Вооруженных сил Великобритании планирует отправку военных инструкторов на Украину для обучения местных новобранцев. По данным The Times, командование задумалось об отправке «небольших групп военнослужащих» на Западную Украину.