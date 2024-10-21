Капитан российского футбольного клуба сломал одноклубнику челюсть в раздевалке

Капитан ФК «Сибирь» Нарылков сломал челюсть одноклубнику Попову в раздевалке

Капитан российского футбольного клуба «Сибирь» Сергей Нарылков сломал челюсть одноклубнику. Об этом сообщает Mash Siberia со ссылкой на родственников пострадавшего.

Травму 22-летний Константин Попов получил в ходе конфликта в раздевалке. Игрок перенес сложную операцию и сейчас находится в тяжелом состоянии с двусторонним переломом челюсти.

В «Сибири» отказались комментировать произошедшее. От комментариев также отказался 36-летний Нарылков, отметив, что произошедшее — их с пострадавшим «мужское дело».

«Сибирь» выступает во втором дивизионе. Клуб после 14 туров с 11 очками занимает девятое место в Лиге А (Золото).