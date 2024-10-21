Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:52, 21 октября 2024Ценности

Кайли Дженнер захотела родить ребенка от Тимоти Шаламе

Телезвезда Кайли Дженнер захотела родить ребенка от актера Тимоти Шаламе

Фото: Sarah Stier / Getty Images

Телезвезда и модель Кайли Дженнер захотела родить ребенка от актера Тимоти Шаламе. Об том пишет издание Life & Style.

По словам анонимного источника из близкого окружения знаменитостей, 27-летняя манекенщица намерена стать матерью в третий раз и считает, что Шаламе — подходящий кандидат.

«Кайли открыто заявляет, что хочет, чтобы они начали работать над этим, и, похоже, уверена, что Тимоти не отпугнет дополнительное давление», — заявил инсайдер.

При этом собеседник издания уточнил, что отношения звезд не такие гармоничные, несмотря на то, что им удалось найти баланс между работой и совместным времяпрепровождением.

«По поведению Тимоти можно подумать, что он предан и готов надеть кольцо, но его ближайшее окружение видит совсем другую сторону. Когда он с ними, он ведет себя скорее как одинокий парень, чем как человек в счастливых отношениях», — высказался источник.

Ранее в октябре Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе заметили на свидании в пиццерии. На размещенном снимке Дженнер и Шаламе сидели напротив друг друга и общались.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      «Рука не поднимается на наше». Появилось объяснение, почему Россия не бомбит Верховную Раду

      Санду заявила о поддержке народом интеграции Молдавии в ЕС

      Россиянам назвали способ проверки мошеннических квитанций ЖКХ

      Баскова взбесило предложение депутатов ограничить гонорары артистов

      В WhatsApp появится новая функция

      В Apple пообещали создать лучший ИИ в мире

      Падение горящей фуры с моста в российском городе попало на видео

      Пассажирка севшего из-за угрозы взрыва самолета рассказала о пережитом

      Стало известно о попытке украинских диверсантов прорвать границу России

      Россиянин получил серьезные ожоги в коломенском автобусе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше