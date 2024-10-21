Кайли Дженнер захотела родить ребенка от Тимоти Шаламе

Телезвезда Кайли Дженнер захотела родить ребенка от актера Тимоти Шаламе

Телезвезда и модель Кайли Дженнер захотела родить ребенка от актера Тимоти Шаламе. Об том пишет издание Life & Style.

По словам анонимного источника из близкого окружения знаменитостей, 27-летняя манекенщица намерена стать матерью в третий раз и считает, что Шаламе — подходящий кандидат.

«Кайли открыто заявляет, что хочет, чтобы они начали работать над этим, и, похоже, уверена, что Тимоти не отпугнет дополнительное давление», — заявил инсайдер.

При этом собеседник издания уточнил, что отношения звезд не такие гармоничные, несмотря на то, что им удалось найти баланс между работой и совместным времяпрепровождением.

«По поведению Тимоти можно подумать, что он предан и готов надеть кольцо, но его ближайшее окружение видит совсем другую сторону. Когда он с ними, он ведет себя скорее как одинокий парень, чем как человек в счастливых отношениях», — высказался источник.

Ранее в октябре Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе заметили на свидании в пиццерии. На размещенном снимке Дженнер и Шаламе сидели напротив друг друга и общались.