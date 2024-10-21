Появились подробности о «флаге КНДР» в районе взятого под контроль поселка в ДНР

Военкор Коц: «флаг КНДР» в ДНР подняли бойцы российской группировки «Центр»

«Флаг КНДР» в районе поселка Цукурино в Донецкой народной республике (ДНР), взятого под контроль российскими войсками, подняли бойцы группировки «Центр». Подробности об этом сообщил военкор Александр Коц в Telegram.

По словам журналиста, таким образом российские военнослужащие подшутили над Вооруженными силами Украины (ВСУ). «Толстый троллинг от бойцов "Центра" на покровском направлении, который уже понесли украинские каналы [в Telegram]. На вершине террикона — российский и северокорейский флаги. Куда смотрит ООН?!» — написал он.

О том, что в районе Цукурино появился «флаг КНДР», ранее сообщили «Военкоры Русской Весны». Они также опубликовали снимок, на котором видно российский триколор рядом со знаменем, напоминающим государственный символ Северной Кореи.

16 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что республика воюет сразу с тремя странами — Россией, Ираном и КНДР. На следующий день генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте сообщил, что у НАТО не имеется свидетельств участия Северной Кореи в российско-украинском конфликте.

18 октября президент Южной Кореи Юн Сок Ель созвал экстренное совещание из-за якобы передислокации северокорейских войск на территорию России для подготовки к отправке на Украину. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 21 октября, назвал противоречивой информацию о присутствии военных из КНДР в зоне специальной военной операции.