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07:31, 21 октября 2024Путешествия

Россиянин раскрыл неприятные тайны «сладкой» жизни релокантов за границей

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой раскрыл неприятные тайны «сладкой» жизни соотечественников-релокантов за границей. Своим мнением он поделился в личном блоге под названием «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что живущие во Вьетнаме, Таиланде и на Бали россияне, как правило, ведут нездоровый образ жизни: спят до обеда и работают ночью, почти не занимаются спортом и много едят.

«В Азии очень дешевая и качественная еда в ресторанах. Можно есть всякие сэндвичи с лососем и авокадо за копейки, запивая все это литрами вкуснейших кофейных напитков. Так люди и делают, позволяя жирку откладываться внизу живота, а кофе — сбивать режим сна», — пояснил он.

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Кроме того, по словам Кутового, многие переехавшие в теплые страны соотечественники «поддаются искушениям» в погоне за еще большим расслаблением: пьют алкоголь, курят сигареты и употребляют запрещенные вещества.

Блогер также рассказал, что такие люди часто сталкиваются с огромными психологическими проблемами. «Жизнь превращается в сплошной кайф, который уже не радует, но отказаться от него невозможно. Жизнь перестает иметь особый смысл, ведь как будто бы все необходимое для счастья в ней уже есть», — поделился автор, добавив, что релоканты об этом не рассказывают, чтобы не рушить миф о счастливой и успешной жизни.

Ранее этот же тревел-блогер объяснил появление «русских сообществ» за границей ностальгией и желанием объединяться. По его словам, когда люди покидают родину, они начинают чувствовать одиночество.

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      Алина Черненко
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