Стало известно о вступлении экономики США в новый суперцикл

BI: экономика США вступила в новый суперцикл

Американская экономика вступила в новый суперцикл. Это предвещает перераспределение финансовых потоков в мире, пишет Business Insider (BI).

По данным издания, о переходе к новому этапу свидетельствуют противоположные всем прогнозам результаты финансовой политики Соединенных Штатов. В статье отмечается, что характеристикой «нового экономического суперцикла» может стать высокая ключевая ставка Федеральной резервной системой (ФРС) страны — центрального банка США. Также авторы отмечают высокие риски, инфляционные эффекты в связи с политической и экономической нестабильностью в мире.

Также в материале говорится, что предыдущий суперцикл начался со снижения ФРС ключевой ставки до 0 процентов. Это ударило по мировой финансовой системе, обвалило цены на казначейские облигации Соединенных Штатов, а инвесторы столкнулись с серьезными рисками.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева спрогнозировала мировой экономике трудное будущее. По ее словам, в среднесрочной перспективе мировая экономика столкнется с суровым сочетанием слабых темпов роста и значительного объема государственной задолженности.