Стояногло прокомментировал возможное изменение конституции Молдавии

Стояногло: европейский путь Молдавии не должен нарушать конституцию страны

Европейский путь Молдавии не должен включать дискриминацию и нарушение конституции страны. Об этом заявил кандидат в президенты республики Александр Стояногло, пишет РИА Новости.

«Европейский путь Молдавии не может быть ассоциирован с нарушением Конституции или дискриминацией граждан. Мы должны идти по пути справедливости, уважения законов и прав всех людей, независимо от их политических или этнических предпочтений», — заявил Стояногло. Так кандидат в президенты Молдавии ответил на вопрос журналистов о том, поддерживает ли он изменение конституции с целью вступления республики в Европейский Союз (ЕС).

Стояногло добавил, что европейская интеграция должна укреплять демократию, а не создавать разногласия в обществе.

Ранее Александр Стояногло ответил на вызов Майи Санду провести предвыборные дебаты предложением организовать их на «нейтральной платформе». «Я обращаюсь к Майе Санду с конструктивным предложением. Давайте мы предоставим возможность гражданам самим сделать выводы о нас с Вами (...) И лучшим способом для этого будут дебаты. Но только не на площадке зависимых от власти медиа, а на нейтральной платформе», — заявил кандидат в президенты от Партии социалистов.