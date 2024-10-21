Условия потери Санду контроля над парламентом и правительством Молдавии назвали

«Страна.ua»: Санду может потерять контроль над правительством и парламентом

В случае победы Майи Санду на выборах президента Молдавии она может потерять контроль над правительством и парламентом через год. Условия такого сценария назвало украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Как сообщили журналисты, Партия социалистов Молдавии закрепилась как главная оппозиционная политическая сила в стране, выведя своего кандидата во второй тур, в том числе среди пророссийских партий страны. Ввиду этого социалисты могут стать центром притяжения для избирателей из данного спектра и на парламентских выборах 2025 года смогут обеспечить себе высокую явку своих сторонников.

Кроме того, в выборах в парламент может принять участие мэр Кишинева Ион Чабан, и его партия может взять часть центристского электората, в который войдут нынешние избиратели Санду. По данным «Страны.ua», по итогу выборов парламентское большинство могут сформировать партии Чабана и социалистов, а также другие политические силы, прошедшие в парламент.

«Если такой сценарий осуществится, то Санду потеряет контроль и над парламентом, и над правительством, которое по Конституции Молдовы имеет больше полномочий, чем президент», — говорится в тексте статьи. При этом отмечается, что Санду может обвинить оппозицию в работе на Россию и просто запретить или не допустить к выборам крупнейшие оппозиционные силы, заручившись поддержкой Запада, однако для этого ей потребуется иметь полный контроль над ситуацией в стране.

В понедельник, 21 октября, завершился подсчет голосов на выборах президента Молдавии. По итогам первого тура никто из кандидатов не смог набрать более 50 процентов голосов, в связи с чем через две недели, 3 ноября, будет проведен второй тур голосования, на котором оппонентами станут Санду и отстраненный от должности генпрокурора Молдавии выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло.