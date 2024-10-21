В музее Мурманска появился необычный экспонат

В мурманском музее представили необычный экспонат. Соответствующий материал публикует местный портал TV21.

По информации издания, на выставке мурманских железнодорожников появился новый экспонат — кирпич с клеймом «М.Ж.Д.». Известно, что его выпустили еще в 1923 году.

Согласно публикации, такие кирпичи изготавливались для нужд Мурманской железной дороги.

Ранее в горной Ингушетии ученые сделали уникальное открытие, обнаружив средневековый комплекс.

Тем временем международная группа ученых, работавшая на раскопках кургана Туннуг-1 в Туве, обнаружила связи скифской культуры с более древними погребальными практиками Монголии, связанными с лошадьми.