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18:56, 21 октября 2024Моя страна

В музее Мурманска появился необычный экспонат

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В мурманском музее представили необычный экспонат. Соответствующий материал публикует местный портал TV21.

По информации издания, на выставке мурманских железнодорожников появился новый экспонат — кирпич с клеймом «М.Ж.Д.». Известно, что его выпустили еще в 1923 году.

Согласно публикации, такие кирпичи изготавливались для нужд Мурманской железной дороги.

Ранее в горной Ингушетии ученые сделали уникальное открытие, обнаружив средневековый комплекс.

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      Карина Черных
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