Внучка Элвиса Пресли рассказала о наркозависимости его дочери

Актриса Райли Кио рассказала о наркозависимости своей матери Лизы Мари Пресли

Звезда фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» и внучка Элвиса Пресли Райли Кио рассказала о наркозависимости дочери певца и своей матери Лизы Мари Пресли. Выдержки из мемуаров ее матери «Отсюда до Великого Неизвестного», дописанных актрисой, публикует People.

По словам Райли Кио, ее мать пристрастилась к опиоидам после рождения близнецов Финли и Харпер Локвуд в 2008 году — параллельно с этим она переехала в деревню. «Она оставила своих друзей, свой дом, Лос-Анджелес. У нее была очень яркая жизнь, и ей просто хотелось сбежать и исчезнуть», — рассказала актриса.

В этом время Кио была в Лондоне и не знала, что мать употребляет все больше препаратов — до 80 рецептурных доз в день. «Я не знаю, уехала ли она за город из-за того, что начала принимать наркотики, или все было наоборот. Она чувствовала желание побыть наедине с детьми и мужем и вдали от всего. А потом, думаю, это спровоцировало изоляцию, и проблема наркотиков стала еще хуже», — отметила актриса.

Она добавила, что знала, что мать не проживет долго после потери сына Бенджамина. Ее не стало в 2023 году в возрасте 54 лет из-за осложнения после бариатрической хирургии.

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