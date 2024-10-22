Адвокат пожизненно осужденного экс-сенатора Арашукова пообещал узнать о деле за взятку

Адвокат экс-сенатора Арашукова не смог прокомментировать дело о взятке

Адвокат Владимир Постанюк, который участвовал в уголовном процессе по делу бывшего сенатора Рауфа Арашукова, не смог прокомментировать возбуждение нового уголовного дела в отношении его подзащитного. Об этом Постанюк сказал «Газете.Ru».

По его словам, если новое дело и возбудили, то в процессе будут участвовать уже местные адвокаты, а не московские, которые работали по уголовному делу. При этом Постанюк пообещал, что московские адвокаты узнают у Арашукова, давал ли он взятку, перед заседанием в Верховном суде — 23 октября там должны рассматривать жалобу бывшего сенатора на пожизненный срок.

Ранее сообщалось, что Рауф Арашуков через адвоката пытался подкупить сотрудника ФСИН за три миллиона рублей. За это он просил привилегированных условий в колонии.

27 декабря 2022 года суд приговорил бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова, к пожизненным срокам. Они признаны виновными в создании преступного сообщества, организации убийств и масштабных хищениях. Как установил суд, отец и сын создали преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей. Мужчины не признали вину.