Аэропорт Нижнего Новгорода приостановил работу

Росавиация сообщила, что аэропорт Нижнего Новгорода временно приостановил работу

Аэропорт Нижнего Новгорода временно прекратил принимать и отправлять рейсы, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром, 22 октября, временные ограничения введены на работу аэропорта Нижний Новгород», — говорится в сообщении.

В Росавиации добавили, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры, а также службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Ранее 20 октября в международном аэропорту Казани ввели план ковер. Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов. В связи с временной приостановкой работы аэропорта было задержано около 20 рейсов.