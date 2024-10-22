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07:14, 22 октября 2024Россия

Аэропорт Нижнего Новгорода приостановил работу

Росавиация сообщила, что аэропорт Нижнего Новгорода временно приостановил работу

Фото: Роман Владимиров / РИА Новости

Аэропорт Нижнего Новгорода временно прекратил принимать и отправлять рейсы, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром, 22 октября, временные ограничения введены на работу аэропорта Нижний Новгород», — говорится в сообщении.

В Росавиации добавили, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры, а также службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Ранее 20 октября в международном аэропорту Казани ввели план ковер. Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов. В связи с временной приостановкой работы аэропорта было задержано около 20 рейсов.

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      Марина Совина
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