Байдена призвали защитить подводные кабели от России и КНР

Конгрессмены в США призвали Байдена защитить подводные кабели от России и Китая

Группа конгрессменов США направила письмо американскому президенту Джо Байдену и выразила серьезную обеспокоенность по поводу безопасности глобальных подводных коммуникационных и энергетических кабелей. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политиков, кабели играют ключевую роль в экономической и национальной безопасности США, а также их союзников и партнеров.

«Наши противники продолжают развивать свои возможности для атаки или дестабилизации критически важной подводной инфраструктуры», — обвинили они Россию и Китай. По мнению конгрессменов, подобные действия часто предпринимаются на ранних этапах конфликта. Байдена призвали защитить подводные кабели.

Ранее в США официальные лица предупредили телекоммуникационные компании о возможном шпионаже со стороны КНР. Американские чиновники выразили переживания насчет уязвимости подводных кабелей, по которым через Тихий океан проходит интернет-трафик.