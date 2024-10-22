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11:55, 22 октября 2024Интернет и СМИ

На Западе отреагировали на заявление Путина о ядерном оружии у Украины

Боуз: Путин четко обозначил позицию России в отношении ядерного оружия у Украины
СюжетВыборы президента США 2024
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз отреагировал на заявление президента России Владимира Путина о ядерном оружии у Украины. Об этом он высказался в посте, опубликованном в соцсети X.

«Владимир Путин четко обозначил позицию России в отношении наличия у Украины ядерного оружия. Этого никогда не произойдет», — написал западный журналист.

Ранее Путин заявил, что Россия не допустит появления ядерного оружия у Украины ни при каких обстоятельствах. По его словам, любой шаг по созданию такого оружия «будет встречать соответствующую реакцию».

Перед этим стало известно, что во время встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский поставил его перед выбором: республика должна иметь ядерное оружие или стать членом НАТО. Глава государства подчеркнул, что только такие меры могут обеспечить Киеву безопасность.

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      Олег Давыдов
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