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14:03, 22 октября 2024Наука и техника

Обновление Windows сломало Word

XDA: обновление 24H2 нарушило работу Word и других офисных программ

Фото: Unsplash

Корпорация Microsoft рассказала о проблемах с программами Office после обновления Windows 11. На это обратило внимание издание XDA.

На странице поддержки компании указано, что обновление 24H2 для Windows 11 может нарушить работу программ пакета Office. К ним относятся текстовый редактор Word, редактор таблиц Excel и прочие офисные приложения.

Специалисты Microsoft объяснили, что проблемы связаны с ошибкой в работе определенных «решений по защите от вредоносных программ». Судя по всему, поломки были зафиксированы на компьютерах корпоративных пользователей с защитным ПО от CrowdStrike. С программным обеспечением CrowdStrike был связан глобальный сбой в работе Windows в июле.

В Microsoft и CrowdStrike заявили, что работают над устранением неполадок. В компаниях не уточнили, когда пользователям ожидать патча. По словам журналистов XDA, судя по всему, пользователи обычных версий Windows 11 не жалуются на неполадки.

В середине октября стало известно, что после установки обновления 24H2 для Windows 11 у ряда пользователей отключился интернет. Для решения проблемы независимые специалисты рекомендовали обновить сетевые драйверы на устройстве.

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      Андрей Ставицкий
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