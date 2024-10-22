Бросившая младенца в туалете аэропорта Турции россиянка придумала имя дочери

Бросившая новорожденную в туалете аэропорта россиянка решила назвать дочь Николь

Россиянка, бросившая младенца в туалете аэропорта Антальи, придумала имя дочери. Об этом Telegram-каналу Shot сообщила ее турецкий адвокат Айшегюль Полат.

Так, представительница стороны защиты заявила, что 18-летняя студентка решила назвать новорожденную Николь и увезти ее на родину. Молодая мать вместе с матерью пробудет в изоляторе в Турции минимум до декабря, именно тогда пройдет следующее заседание по этому делу.

По словам адвоката, обвиняемая искренне расстроена и утверждает, что сильно сожалеет о поступке. «Студентка все обдумала и теперь готова сама воспитывать дочь, даже если отец малышки от нее откажется», — говорится в сообщении.

Сейчас ребенок находится в больнице. Отмечается, что переговоры между странами о передаче девочки в Россию состоятся уже в ближайшее время. Более того, ей уже выдали российское свидетельство о рождении.

Ранее стало известно, что россиянка, бросившая новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи, захотела вернуться с ним домой. Турецкий адвокат женщины заявила, что встретилась с ней и ее матерью в тюрьме. Россиянки арестованы по обвинению в покушении на убийство.