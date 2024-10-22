Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:07, 22 октября 2024Путешествия

Бросившая младенца в туалете аэропорта Турции россиянка придумала имя дочери

Бросившая новорожденную в туалете аэропорта россиянка решила назвать дочь Николь

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Россиянка, бросившая младенца в туалете аэропорта Антальи, придумала имя дочери. Об этом Telegram-каналу Shot сообщила ее турецкий адвокат Айшегюль Полат.

Так, представительница стороны защиты заявила, что 18-летняя студентка решила назвать новорожденную Николь и увезти ее на родину. Молодая мать вместе с матерью пробудет в изоляторе в Турции минимум до декабря, именно тогда пройдет следующее заседание по этому делу.

Материалы по теме:
8 роскошных мест для отдыха на Филиппинах. Куда отправиться в захватывающее путешествие?
8 роскошных мест для отдыха на Филиппинах.Куда отправиться в захватывающее путешествие?
Реклама
9 ноября 2021
«Здесь стоит побывать хотя бы раз» Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
«Здесь стоит побывать хотя бы раз»Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
31 января 2021

По словам адвоката, обвиняемая искренне расстроена и утверждает, что сильно сожалеет о поступке. «Студентка все обдумала и теперь готова сама воспитывать дочь, даже если отец малышки от нее откажется», — говорится в сообщении.

Сейчас ребенок находится в больнице. Отмечается, что переговоры между странами о передаче девочки в Россию состоятся уже в ближайшее время. Более того, ей уже выдали российское свидетельство о рождении.

Ранее стало известно, что россиянка, бросившая новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи, захотела вернуться с ним домой. Турецкий адвокат женщины заявила, что встретилась с ней и ее матерью в тюрьме. Россиянки арестованы по обвинению в покушении на убийство.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      «Знаменитая техника, которая якобы не горит». ВСУ пригнали Abrams в Курскую область. Подбитый танк попал на видео

      В России отменили премьеру фильма про Трампа

      «Роскосмос» заявил о перспективе увеличения числа частных спутников

      В Польше испугались ответа России на угрозы атаковать Петербург

      Москвичка превратила квартиру в свалку и разозлила соседей

      Украинская компания пожаловалась на нехватку сотрудников-мужчин

      Российский авторынок потерял второе место в европейском рейтинге

      В «Хезболле» назвали условие для переговоров о перемирии

      В США указали на потерю Вашингтоном военного превосходства

      Стоматолог назвал самые опасные для зубов напитки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше