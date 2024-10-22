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16:30, 22 октября 2024Мир

Бывший аналитик ЦРУ отметил улыбчивость москвичей и петербуржцев

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что жители Москвы и Санкт-Петербурга улыбчивые

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Москве и Санкт-Петербурге сохраняется высокий комфортный уровень жизни, а сами жители городов — очень улыбчивые люди. О своих впечатлениях от поездки в Россию в интервью YouTube-каналу Dialogue Works рассказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Я был в Москве дважды за последние 12 месяцев и в Санкт-Петербурге один раз, и вот что я вам скажу: там улыбчивые счастливые люди», — заявил отставной разведчик.

Американец также обратил внимание, что в российских магазинах не наблюдается никакого товарного дефицита, а на улицах царят чистота и безопасность.

Джонсон ранее заявил, что украинская армия может внезапно потерпеть крах на фронте. По словам эксперта, ситуация для Киева осложняется с каждым днем из-за дефицита квалифицированного и обученного личного состава.

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      Виктория Кондратьева
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