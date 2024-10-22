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13:31, 22 октября 2024Спорт

Бывший российский футболист сравнил себя с Киркоровым

Бывший капитан «Рубина» Харламов: был своего рода Киркоровым от мира футбола
Сергей Харламов

Сергей Харламов. Фото: Спорт-Экспресс / ТАСС

Бывший капитан «Рубина» Сергей Харламов рассказал, что ему нравилось модно одеваться. Его слова приводит Sport24.

«Мне всегда нужны были яркость, понты. По шмоткам фанател очень сильно — был своего рода [Филиппом] Киркоровым от мира футбола», — сравнил он. Экс-защитник заявил, что у него была огромная коллекция шляп и пальто, потому что ему нравился стиль американских гангстеров 20-30-х годов.

Харламов признался, что мог по полчаса примерять наряды. «Рубашка, запонки, часы, зажим для галстука, туфли — и все это дело должно было сочетаться не только по цвету, но и по фактуре», — объяснил он.

Харламов завершил карьеру в 2005 году. Также он выступал за «Нефтехимик».

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      Дарья Коршунова
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