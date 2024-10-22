Бывший российский футболист сравнил себя с Киркоровым

Бывший капитан «Рубина» Харламов: был своего рода Киркоровым от мира футбола

Бывший капитан «Рубина» Сергей Харламов рассказал, что ему нравилось модно одеваться. Его слова приводит Sport24.

«Мне всегда нужны были яркость, понты. По шмоткам фанател очень сильно — был своего рода [Филиппом] Киркоровым от мира футбола», — сравнил он. Экс-защитник заявил, что у него была огромная коллекция шляп и пальто, потому что ему нравился стиль американских гангстеров 20-30-х годов.

Харламов признался, что мог по полчаса примерять наряды. «Рубашка, запонки, часы, зажим для галстука, туфли — и все это дело должно было сочетаться не только по цвету, но и по фактуре», — объяснил он.

Харламов завершил карьеру в 2005 году. Также он выступал за «Нефтехимик».