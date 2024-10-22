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20:21, 22 октября 2024Наука и техника

Обнаружено самое маленькое яйцо динозавра

Historical Biology: обнаружено самое маленькое яйцо динозавра

Фото: China University of Geosciences

Группа палеонтологов, геологов и специалистов по эволюции из нескольких институтов Китая обнаружила самое маленькое яйцо динозавра, когда-либо найденное. Исследование опубликовано в журнале Historical Biology.

Новое яйцо имеет длину всего 29 миллиметров, что делает его самым маленьким среди всех известных яиц динозавров. Яйца были обнаружены в 2021 году на строительной площадке недалеко от города Ганьчжоу, одного из лучших в мире регионов для поиска окаменелых яиц динозавров. В группе из шести яиц это яйцо оказалось наиболее полным и хорошо сохранившимся.

Для исследования ученые использовали методы, включающие электронный микроскоп и дифракцию обратного рассеяния электронов, что позволило получить четкие изображения яичных оболочек и существ внутри яиц. Все методы были неразрушающими, и яйца остались в том же состоянии, в котором их нашли.

После тщательного анализа исследователи установили, что яйца принадлежали нептичьему тераподу, и отнесли их к новому оотаксону (разновидности окаменелых яиц), который назвали Minioolithus ganzhouensis. Возраст яиц достигает 80 миллионов лет, что относит их к позднему меловому периоду.

Особое внимание ученые уделили структуре яиц и окружающей их среде. Исследования показали, как динозавры строили свои гнезда и каким образом яйца окаменели вместе, сохранившись в одном целом блоке. Это дало возможность узнать больше о размножении динозавров и развитии эмбрионов внутри яиц.

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      Александр Еникеев
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